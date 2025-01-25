5 gollü mağlubiyet sonrası Kayserispor'da ayrılık!
Kayserispor'da 5-2'lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.
Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Etiketler: #Sinan Kaloğlu #kayserispor #ayrılık
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