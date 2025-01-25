5 gollü mağlubiyet sonrası Kayserispor'da ayrılık!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:06

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:06

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.

Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."