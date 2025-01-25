5 gollü mağlubiyet sonrası Kayserispor'da ayrılık!

Kayserispor'da 5-2'lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

5 gollü mağlubiyet sonrası Kayserispor'da ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:06

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.

Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."


Etiketler: #Sinan Kaloğlu #kayserispor #ayrılık

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