5 gollü müthiş maçta gülen Monaco oldu!
Fransa Ligue 1'in 12.hafta maçında Monaco, sahasında Brest'i 3-2 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 12.hafta karşılaşmasında Monaco, evinde Brest ile karşı karşıya geldi. Stade Louis'de oynanan mücadelede ev sahibi ekip Monaco 3-2'lik skorla galip geldi.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+1'de Maghnes Akliouche, 24'te ise Aleksandr Golovin kaydetti. Brest'in gollerini ise 50'de Abdallah Sima ve 90+6'da Ludovic Ajorque attı.
Monaco teknik direktörü Eric Roy, mücadelenin 66. dakikasında kırmızı kart gördü.
Monaco, bu sonucun ardından puanını 26 yaptı. Brest, 13 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Marsilya deplasmanına gidecek. Brest, Strasbourg'u ağırlayacak.
Etiketler: #Fransa Ligue 1 #monaco #Brest
Spor Haberleri
- İyi müdafaa sonrası gelen sayılarla farkı açtık
- Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir
- 5 gollü müthiş maçta gülen Monaco oldu!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Hacıosmanoğlu'ndan yasa dışı bahis reklamı açıklaması!
- 12 Dev Adam Macaristan'ı rahat geçti!
- Pendikspor ile Ümraniyespor yenişemedi!
- Mete Vardar'ın cezasında indirim
- Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
- Beşiktaş, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e mağlup
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Mahruki yine yandı
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- Tıp fakültelerinde kadavra krizi
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!