5 gollü müthiş maçta Kasımpaşa 90+3'de kazandı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 21:25

Güncelleme: 12.08.2023 - 21:25

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa 2-0 öne geçti ama Ankaragücü durumu 2-2 yaptı. Fakat Kasımpaşa 90+3'te galibiyete ulaştı.

Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 90+3' Ben Ouanes kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 73. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 78. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi.

Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa lige 3 puanla başladı. Tolunay Kafkas'ın başında olduğu Ankaragücü ise ilk haftadan eli boş kapattı.

Bugüne kadar ligin ilk haftalarında son 8 sezondur kazanmayan Ankaragücü, bu şanssız serisinin 9 sezona çıkmasına engel olamadı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Adana Demirspor'u ağırlayacak.