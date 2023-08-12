5 gollü müthiş maçta Kasımpaşa 90+3'de kazandı!
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ve Ankaragücü arasında gol düellosu yaşandı. Son sözü Kasımpaşa 90+3'te söyledi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa 2-0 öne geçti ama Ankaragücü durumu 2-2 yaptı. Fakat Kasımpaşa 90+3'te galibiyete ulaştı.
Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 90+3' Ben Ouanes kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 73. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 78. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi.
Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa lige 3 puanla başladı. Tolunay Kafkas'ın başında olduğu Ankaragücü ise ilk haftadan eli boş kapattı.
Bugüne kadar ligin ilk haftalarında son 8 sezondur kazanmayan Ankaragücü, bu şanssız serisinin 9 sezona çıkmasına engel olamadı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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