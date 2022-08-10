5. İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastikte iki altın madalya

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile erkekler bireysel tasnifte Adem Asil altın madalya elde etti

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:22
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastikte iki altın madalya
Abone Ol google-news

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastik branşının ilk gününde Türkiye, iki altın madalya kazandı.

Konya Veledromu'nda gerçekleşen cimnastik müsabakalarında Adem Asil, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 168.550 puanla altın madalya elde etti.

Artistik cimnastik erkekler bireysel tasnifte ise Adem Asil, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Adem, altı alette toplamda 84.900 puan alarak altın madalyaya uzandı.


Cimnastik Altın Madalya bronz madalya Gümüş Madalya madalya İslami Dayanışma Oyunları Adem Asil

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler