Rizespor maçı öncesi Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred, antrenmanın tamamında yer aldı.
Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, Lugano maçında sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den iyi haber geldi.
ANTRENMANA KATILDI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarına pazartesi günü akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı.
Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Spor Haberleri
- Ali Koç'tan İçişleri Bakanı'na ziyaret
- Galatasaray'dan itidal çağrısı!
- Leicester City'den orta sahaya İngiliz takviye!
- Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
- Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yanıtı!
- Feyyaz Uçar transferde isim verdi!
- Resmen açıkladı: İlkay'dan emeklilik kararı!
- 'Yabancı oyuncu oynamasını istemiyorum'
- Thierry Henry'den sürpriz istifa!
- Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın zam planı ortaya çıktı!
- Bankalar faiz oranlarını güncelledi
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- 'Dincilik afyondur'
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Kunter, olimpiyat başarısızlığının nedenlerini anlattı
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- Dilan Polat için tahliye kararı
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı