Rizespor maçı öncesi Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred, antrenmanın tamamında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 20:50
Rizespor maçı öncesi Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
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Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, Lugano maçında sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den iyi haber geldi.

ANTRENMANA KATILDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarına pazartesi günü akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı.

Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.


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