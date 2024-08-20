Fenerbahçe'den TFF 3. Lig'e transfer oldu!

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, Fenerbahçe altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:15
Fenerbahçe'den TFF 3. Lig'e transfer oldu!
Abone Ol google-news

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor dış transferde iki oyuncuyla el sıkıştı.

Kırmızı-beyazlılar, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samet Seymen Sargın

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLDU

Balıkesir temsilcisi ayrıca Fenerbahçe U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


Samet Seymen Sargın haberleri fenerbahçe haberleri Balıkesirspor haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Miguel Crespo, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!

Miguel Crespo, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!
Rizespor maçı öncesi Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Rizespor maçı öncesi Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Saldırı hakkında beş soru...

Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Saldırı hakkında beş soru...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler