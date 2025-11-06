6 gollü nefis maçta kazanan çıkmadı!

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi. Maçı 4-3 kazanan Club Brugge haftanın sürprizlerinden birine imza attı.

Hızlı ataklarla Barcelona'ya maç boyunca zor anlar yaşayan Club Brugge'ün gollerini 6. dakikada Nicolo Tresoldi, 17 ve 63. dakikada Carlos Borges kaydetti.

İki golün yanı sıra bir de asist yapan Carlos Borges, Barcelona'a karşı etkili performans gösterdi.

Club Brugge'ün 90+1. dakikada Romeo Vermant ile attığı ve 4-3 öne geçtiği gol, VAR incelemesi sonrası faul nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan Club Brugge, 1969'dan bu yana ilk kez bir İspanyol rakibine karşı üç gol attı.

Barcelona'nın golleri 8. dakikada Ferran Torres, 61. dakikada Lamine Yamal ve 77. dakikada Christos Tzolis'ten (k.k) geldi.

Bu beraberliğin ardından Barcelona 7, Club Brugge 4 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Club Brugge, Sporting'e konuk olacak. Barcelona, Chelsea'ye konuk olacak.