6 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı: Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru!

Trabzonspor, 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı. Bordo mavililer, ceza süresinin düşürülmesi için başvurusunu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:52
6 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı: Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşmıştı. Mücadeleye damga vuran ise yaşanan olaylar olmuştu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da bu saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. 

TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDU

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

KARAGÜMRÜK MAÇI SEYİRCİLİ

Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek.

Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.

Trabzonspor, sezonun geri kalan diliminde ligde 4 iç saha maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Papara Park'ta EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un 6 maçlık cezasında değişiklik olmaması durumunda Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon ligde oynayacağı ilk 2 iç saha maçında da seyircisinden yoksun olacak.


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