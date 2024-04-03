Trabzonspor'dan Konya'da protesto!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 20:42
Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
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Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.


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