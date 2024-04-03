'Özerk bir cumhuriyet' demişti: Trabzonspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:23
'Özerk bir cumhuriyet' demişti: Trabzonspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran namerttir!" ifadeleri kullanıldı.

'ÖZERK BİR BÖLGE'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Trabzonspor maçında yaşananlar için, "Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlarda yaşananlar ve verilen/verilmeyen cezalar bize gösteriyor ki sanki orası özerk bir bölge. Özerk bir cumhuriyet" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde;

 


trabzonspor haberleri fenerbahçe haberleri Ali Koç haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı!

Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı!
Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki: 'Adaletiniz batsın...'

Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki: 'Adaletiniz batsın...'
Trabzonspor'dan TFF'ye istifa çağrısı: 'Emek hırsızları ve şikecilerle...'

Trabzonspor'dan TFF'ye istifa çağrısı: 'Emek hırsızları ve şikecilerle...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu
Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi

Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi
Ali Koç'tan Süper Kupa sözleri: 'İki opsiyonumuz var'

Ali Koç'tan Süper Kupa sözleri: 'İki opsiyonumuz var'
İmamoğlu mazbatasını üçüncü kez alıyor

İmamoğlu mazbatasını üçüncü kez alıyor
Hakem kararlarını eleştirmişti: Yunanistan'da gündem Fatih Terim

Hakem kararlarını eleştirmişti: Yunanistan'da gündem Fatih Terim
AKP’li Hüseyin Çelik’ten Van tepkisi: Aday olmasına niçin müsaade ettiniz

AKP’li Hüseyin Çelik’ten Van tepkisi: Aday olmasına niçin müsaade ettiniz
Enfes bir klasik: Biber dolması tarifi

Enfes bir klasik: Biber dolması tarifi
Osmanlı mutfağının geleneksel içecekleri: Şerbetler ve tarifleri

Osmanlı mutfağının geleneksel içecekleri: Şerbetler ve tarifleri