'Özerk bir cumhuriyet' demişti: Trabzonspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.
Trabzonspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.
Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran namerttir!" ifadeleri kullanıldı.
'ÖZERK BİR BÖLGE'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Trabzonspor maçında yaşananlar için, "Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlarda yaşananlar ve verilen/verilmeyen cezalar bize gösteriyor ki sanki orası özerk bir bölge. Özerk bir cumhuriyet" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde;
"CUMHURİYET İÇİNDE CUMHURİYET KURAN NAMERTTİR!" pic.twitter.com/Gpmp4g7zct— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 3, 2024
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