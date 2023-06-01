68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 23:16

Güncelleme: 01.06.2023 - 23:16

TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren 68 Aksaray Belediyespor, şok bir haberle sarsıldı. Aksaray Belediyesi önünde sergilenen şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.





KUPAMIZ ÇALINDI ????



Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.



Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin. ?? pic.twitter.com/Ph9KZ5N5wf — Aksaray Belediyesi ???? (@aksaraybel) June 1, 2023

Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada ''Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.'' ifadeleri kullandı.