68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
TFF 3. Lig şampiyonu olan 68 Aksaray Belediyespor büyük bir şok ile karşı karşıya. 68 Aksaray Belediyespor , şampiyonluk kupasının çalındığını açıkladı.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren 68 Aksaray Belediyespor, şok bir haberle sarsıldı. Aksaray Belediyesi önünde sergilenen şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.
KUPAMIZ ÇALINDI ????— Aksaray Belediyesi ???? (@aksaraybel) June 1, 2023
Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.
Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin. ?? pic.twitter.com/Ph9KZ5N5wf
Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada ''Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.'' ifadeleri kullandı.
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