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68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı

TFF 3. Lig şampiyonu olan 68 Aksaray Belediyespor büyük bir şok ile karşı karşıya. 68 Aksaray Belediyespor , şampiyonluk kupasının çalındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 23:16
68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
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TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyon olarak TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren 68 Aksaray Belediyespor, şok bir haberle sarsıldı. Aksaray Belediyesi önünde sergilenen şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.


Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada ''Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.'' ifadeleri kullandı.


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