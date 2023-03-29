7 Kulüpten ortak istek! 'Gaziantep ve Hatayspor maçları iptal edilsin'

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 19:28

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 19:28

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüştü. Toplantıya katılan 11 kulüpten 7'sinin iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını istediği ortaya çıktı. Kulüpler cuma akşamına kadar yazalı kararını bildirecek ve bu kararı tavsiye olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi toplantı öncesinde "İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz, işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz." diyerek UEFA'nın 'Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılır' kuralını örnek gösterdi.

7 KULÜP: "MAÇLAR İPTAL EDİLSİN"

Beşiktaş başta olmak üzere toplantıya katılan 11 takımdan 7'sinin, Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının geçersiz sayılmasını talep etti. Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, İstanbulspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un mevut kararın değişmesini istedi.

4 KULÜP: "AYNI KARAR DEVAM ETSİN"

Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Kayserispor ile Giresunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep FK ve Hatayspor ile oynayan takımlara 3 puan ve 3 gol averajının aynı şekilde devam etmesini talep etti.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç "Toplantımızı yaptık. 12 kulübümüz katıldı. Hatayspor Başkanı da katıldı. Mazereti olan arkadaşlarla da bugün istişare ettiğimiz konuları yazıyla sorduk, cevap bekliyoruz. 31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye ileteceğiz. Deprem nedeniyle 2 takımın ligden çekilmesiyle bundan sonra puan durumunun nasıl hesaplanacağı haberleri olmuş. Gergin bir toplantı olmadı. Konuştuğumuz pek çok konudan bir tanesi bu konuydu. Yabancı oyuncu sayısı gibi unsurlar var, kısa vadede ligin ve Türkiye Kupası'nın yayın ihalesi, borçsuzluk kağıdı için mevzular var. Passolig ihalesi var. Bugün 12 kulüptük. Hatayspor görüş bildirmek istemedi. 7 kulüp bir görüş savundu, 4 kulüp başka bir konu savundu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor. İki tane alternatif nedir, bir tanesi ligden çekilen 2 takımın bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi, bundan sonra oynayacakları maçların hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif, bugüne kadar oynanan tüm maçların yok hükmünde olması. Bu iki kulübün bu sene hiç katılmamış muamelesi yapılmasıydı. İki alternatif de puan durumunu etkiliyor. Herkesin haklı argümanları var. Beşiktaş da haklı olarak fazladan 2 deplasman yaptık diyor." dedi.

"CUMA AKŞAMINA KADAR KARAR VERİLECEK"

Sözlerine devam eden Ali Koç "Geldiğimiz nokta itibari ile 17 kulüp görüş verecek. Görüşleri yazılı istedik. Bugün burada oy verenlerin de görüşlerini yazılı istedik. Bunları TFF'ye sunacağız. Bizim aramızda ilkesel bir kural var. 3'te 2 birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; TFF'ye sunacağız. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak" ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ"

TFF'nin kararını gözden geçirip geçirmeyeceğiyle ilgili konuşan Ali Koç "Verdikleri bir karar var, bundan dönecekler mi, ama ne karar verirlerse biz kulüpler olarak anlayışla karşılayacağız. Görüşleri sunacağız. Yapılacak bir başvuru yok. Birkaç kulübümüz başvuru yapmış. Cumaya kadar görüşleri alacağız. İşin mağdur ve fayda sağlayanları var. Çok kuvvetli argümanlar var iki taraf için de. EuroLeague ile karşılaştırılıyor ama doğru bir karşılaştırma değil." dedi.