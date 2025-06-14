Cumhuriyet Gazetesi Logo
8 yıl sonra bir ilk... Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu!

8 yıl sonra bir ilk... Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu!

14.06.2025 22:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
8 yıl sonra bir ilk... Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi yarı final beşinci maçında kendi evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 21-17'lik Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı. Ev sahibi ekip ikinci çeyrekte iyi oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 48-40 önde girdi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Üçüncü çeyrek ise 66-61'lik skorla siyah-beyazlıların lehine tamamlandı.

Son çeyrek üstünlüğün el değişmesine izin vermeyen Beşiktaş, maçı 82-75 kazandı ve seride durumu 3-2'ye getirerek adını finale yazdırdı.

Dusan Alimpijevic'in öğrencileri finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

8 YIL SONRA YENİDEN FİNALDE

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 2016/17 sezonunda final oynamış ve Fenerbahçe'ye kaybetmişti. 

Siyah-beyazlılar daha önce 1974/75 ve 2011/12 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

İlgili Konular: #anadolu efes #Basketbol Süper Ligi #Beşiktaş Fibabanka

İlgili Haberler

Beşiktaş, Fatih Aksoy için bütün kapıları kapattı!
Beşiktaş, Fatih Aksoy için bütün kapıları kapattı! Alanyaspor forması giyen Fatih Aksoy için Beşiktaş'tan ret cevabı geldi.
Tevfik Yamantürk:
Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş camiasından özür dilerim" Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün eski başkanı Hasan Arat'a yumruk atmasından dolayı Beşiktaş Camiasından özür diledi.
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş yaptığı açıklamada kulübün toplam borcunun 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu açıkladı.