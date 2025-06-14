8 yıl sonra bir ilk... Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 21-17'lik Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı. Ev sahibi ekip ikinci çeyrekte iyi oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 48-40 önde girdi.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Üçüncü çeyrek ise 66-61'lik skorla siyah-beyazlıların lehine tamamlandı.
Son çeyrek üstünlüğün el değişmesine izin vermeyen Beşiktaş, maçı 82-75 kazandı ve seride durumu 3-2'ye getirerek adını finale yazdırdı.
Dusan Alimpijevic'in öğrencileri finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
8 YIL SONRA YENİDEN FİNALDE
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 2016/17 sezonunda final oynamış ve Fenerbahçe'ye kaybetmişti.
Siyah-beyazlılar daha önce 1974/75 ve 2011/12 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.