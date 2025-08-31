9 gollü maçta kazanan Paris Saint Germain!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 10:00:00
Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Paris Saint Germain, Toulouse'u deplasmanda 6-3 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'de 3.hafta maçında Toulouse, evinde Paris Saint Germain'i ağırladı.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 6-3 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller, Joao Neves(3), Ousmane Dembele (2 penaltı) ve Bradley Barcola'dan geldi.

Toulouse'un gollerini Charlie Creswell, Yann Gboho ve Alexis Vossah kaydetti.

Toulouse, 45+8. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla PSG, 3 hafta sonunda 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Toulouse ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.

Paris Saint germain ligin 4. haftasında Lens'ı konuk edecek. Toulouse ise evinde Brest'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #paris saint-germain #toulouse #Ligue 1

