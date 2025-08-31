9 gollü maçta kazanan Paris Saint Germain!

Fransa Ligue 1'de 3.hafta maçında Toulouse, evinde Paris Saint Germain'i ağırladı.
Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 6-3 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren goller, Joao Neves(3), Ousmane Dembele (2 penaltı) ve Bradley Barcola'dan geldi.
Toulouse'un gollerini Charlie Creswell, Yann Gboho ve Alexis Vossah kaydetti.
Toulouse, 45+8. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla PSG, 3 hafta sonunda 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Toulouse ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.
Paris Saint germain ligin 4. haftasında Lens'ı konuk edecek. Toulouse ise evinde Brest'i ağırlayacak.