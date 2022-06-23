96. Gazi Koşusu’nu 35 bin kişinin Veliefendi’de izlemesi bekleniyor

23 Haziran 2022 Perşembe, 07:00

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu’nda heyecan bu pazar Veliefendi Hipodromu’nda yaşanacak. Saat 17.15’te başlayacak Türk at yarışçılığının derbisine rekor seyirci gelmesi bekleniyor. Gazi Koşusu, koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda seyircisiz yapılmıştı. 96. kez koşulacak derbide bu sene Veliefendi’nin kapıları yarışseverlere açılacak. At yarışı tutkunları 2 yıl sonra hasret giderip büyük heyecanı yerinde yaşayacak. Giriş ücretinin alınmayacağı Gazi’ye katılımın 35 bin kişiyi bulması öngörülüyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), sosyal medya hesaplarından Veliefendi Hipodromu’na kolay ulaşımın nasıl olacağını videolarla tanıtıyor.

FESTİVAL HAVASI

Pazar günü Gazi coşkusunun yanı sıra Anafartalar, Haliç, Zübeyde Hanım ve Nene Hatun koşuları da gerçekleştirilecek. TJK, festival tadında geçmesi beklenen gün için özel hazırlıklar yaptı. Veliefendi’nin kapıları erkenden açılacak ve saat 12.00’den itibaren müzik dinletileri, çocuk animasyonları gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Gazi Koşusu’nu kazanacak tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve primlerle birlikte toplam 3 milyon 859 bin 700 TL gelir elde edecek.