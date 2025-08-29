A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası heyecanı Hepsiburada ile Caddebostan’da yaşanacak

2025 Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Portekiz ile karşılaşacağı müsabaka 21.15’te başlayacak. Basketbol tutkunları, Caddebostan Etkinlik Alanı’nda kurulacak ekranda Milli Takım’ın heyecan dolu mücadelesini izleyerek, aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu da birlikte yaşayacak.

MİSAFİRLERİ BİRÇOK AKTİVİTE BEKLİYOR

Maça özel etkinlik alanı saat 19.00’da açılacak. Hepsiburada kamp sandalyelerinde maçı takip edecek olan misafirler, müsabaka öncesinde ise gerçekleşecek çeşitli oyunlar, sürpriz hediyeler, ikramlar ve DJ performansı ile keyifli bir akşam yaşayacak. Etkinlik boyunca ayrıca basket atma makineleri, yüz boyama ve fotoğraf alanları gibi aktiviteler de sunulacak.