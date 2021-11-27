A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Büyük Britanya

27 Kasım 2021 Cumartesi, 12:14

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

B Grubu'nda ilk maçında Belarus'a mağlup olan ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

STATÜ

FIBA'nın açıkladığı formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst tura yükselecek.

Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk üç sıra içinde yer alması halinde, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle karşılaşacak. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

6. RANDEVU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya ile 6. kez karşılaşacak.

İlk kez 28 Ağustos 2008'de Konya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaşan iki takım, sonrasında da 4 müsabakada mücadele etti. Söz konusu karşılaşmaların tamamını ay-yıldızlılar kazandı.