A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Camino dönemi
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü İspanyol Oliver Roy Camino oldu
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine, İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve EHF Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanan 45 yaşındaki Camino ile anlaşmaya varıldı.
Kariyerinde Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek kulüplerinde antrenörlük yapan Camino, 2023 yazından bu yana ise Türkiye Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırıyor.
Etiketler: #A Milli Erkek Hentbol Takımı #Oliver Roy Camino
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