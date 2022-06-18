A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'ndeki yarı final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 23:41
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi
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Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.

 


A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi Hırvatistan
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