Cristiano Ronaldo için Sporting ve Roma ihtimali ortaya atıldı

Manchester United ile yollarını ayıracağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun eski kulübü Sporting veya eski hocası Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya gidebileceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 19:29
Cristiano Ronaldo için Sporting ve Roma ihtimali ortaya atıldı
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Portekizli yıldızın İngiliz ekibinden ayrılması halinde Roma veya Sporting'e transfer olmayı düşündüğü belirtildi.

"SPORTING'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"

Real Madrid'den eski hocası ve vatandaşı Jose Mourinho ile yeniden buluşmak isteyen yıldız oyuncunun, ilk kulübü Sporting için de daha önce 'Fubolu bırakmak istediğim kulüp' sözlerini kullanmıştı.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 38 maçta, 24 gol ve 3 asist yaptı.


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