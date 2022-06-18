ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Beysu Konyaspor oldu

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 18:11
<p>Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 75-66 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.</p>

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 75-66 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

<p>Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona önde götüren ve üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Beysu Konyaspor Basketbol, karşılaşmayı 9 sayı farkla kazandı.</p>

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona önde götüren ve üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Beysu Konyaspor Basketbol, karşılaşmayı 9 sayı farkla kazandı.

<p>Beysu Konyaspor Basketbol, şampiyonluk kupasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.</p>

Beysu Konyaspor Basketbol, şampiyonluk kupasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

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Beysu Konyaspor ING Basketbol Süper Ligi Mislicom Türkiye Basketbol 1.Ligi

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