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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Altın Ligi kadrosu belli oldu

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu beli oldu.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 23:17
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Altın Ligi kadrosu belli oldu
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CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaan Gürbüz, Burak Güngör, Arda Bostan, Bedirhan Bülbül, Mirza Lagumdzija, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Berkay Bayraktar, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Volkan Döne.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.


2023 CEV Avrupa Altın Ligi CEV Avrupa Altın Ligi A Milli Erkek Voleybol Takımı

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