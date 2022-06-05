A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Vilnius'a gitti.
Kafile ile Litvanya'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, gruptaki dört maçtan da başarılı sonuçlarla ayrılmak istediklerini belirterek, "Yeni bir jenerasyon var, çok iyi hazırlanıyorlar. Stefan Kuntz çok memnun. Kamp süreci başarılı geçiyor, dört maçı da iyi sonuçlarla alıp sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz. Teknik heyeti tebrik ediyorum." diye konuştu.
Altıntop: "Hedefimiz 2024"
A Milli Takım, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlardan sorumlu TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ise yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında alınan galibiyetten çok ay-yıldızlı oyuncuların tutumunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Öte yandan A Milli Takım yolculuk öncesinde Riva'da yenilenme çalışmaları yaptı.
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