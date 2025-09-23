A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 14:02:00
A Milli Takım'ın 11 Ekim Cumartesi günü Sofya'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Eleme maçı için genel bilet satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Ekim'de deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.

Taraftarların bin 750 lira olarak belirlenen misafir tribün biletlerini "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan alabileceği aktarıldı.

Bilet satışında Passolig kart zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.

