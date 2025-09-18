Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Basketbol Takımı'ndan büyük başarı: 15 basamak birden atladı!

18.09.2025 17:25:00
AA
EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 15 basamak yükselerek 12. sıraya yerleşti. Türkiye, bu çıkışıyla dünya genelinde en fazla yükselen üçüncü ülke oldu.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 12. sıraya yükseldi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi başarısının ardından 15 basamak birden atlayan Türkiye, 686,2 puanla 12. sıraya yerleşti.

Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, klasmanda Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkış yakalayan üçüncü ülke oldu.

