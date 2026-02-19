1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Peki, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek kimdir? Sepp Piontek neden öldü?

SEPP PIONTEK KİMDİR?

Futbol dünyasında "Danimarka Dinamiti" olarak anılan Sepp Piontek, hem Avrupa hem de Türkiye futbolunda iz bırakan bir isim olarak hatırlanıyor. 1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı çalıştıran Piontek, özellikle 1980'lerde Danimarka futboluna getirdiği atak ve dinamik oyun anlayışıyla dikkat çekmişti. Bu dönemde takımda Michael Laudrup, Jesper Olsen ve Frank Arnesen gibi Hollanda'da kariyer yapmış yıldızlar bulunuyordu ve Piontek'in takımı, Avrupa futbolunda saygı gören bir profil kazanmıştı.

1990 yılında ise Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Piontek, 1993 yılına kadar görev yaptı. Bu dönemde 111 maçta sahaya çıkan takım, Piontek'in disiplinli ve stratejik yaklaşımı sayesinde önemli tecrübeler kazandı. Görev süresi boyunca 1.60 puan ortalaması yakalayan teknik adam, Türk futboluna modern bakış açısını taşımıştı.

Piontek'in kariyeri yalnızca A Milli Takım ile sınırlı kalmadı; bir dönem Bursa spor'u da çalıştırarak, kulüp futboluna da önemli katkılarda bulundu. Hem milli hem de kulüp seviyesinde teknik direktörlük deneyimi, onun futbola olan derin bilgisini ve liderlik yeteneğini ortaya koyuyordu.

SEPP PIONTEK NEDEN ÖLDÜ?

85 yaşında hayatını kaybeden Sepp Piontek'in vefatı, ailesi tarafından Danimarka medyasına duyuruldu. Açıklamada, Piontek'in uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.