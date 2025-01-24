A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 Şubat'ta İzlanda ve 9 Şubat'ta Romanya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
F Grubu'nda oynadığı 4 müsabakadan galibiyetle ayrılan milli takım, son iki maç öncesinde lider olarak şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı.
Milliler, 6 Şubat Perşembe günü İzlanda'yı ağırlayacak. Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, 9 Şubat Pazar günü ise TSİ 19.00'da Ploieşti kentinde Romanya'ya konuk olacak.
Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
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