A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları hedefi zirve

19 Haziran 2022 Pazar, 11:37

Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımda Aslı İskit ile Yasemin Şahin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Organizasyona sıkı hazırlandıklarını belirten Aslı İskit, "Akdeniz Oyunları bizim için çok önemli. Oraya gidip şampiyon olmak istiyoruz. Normalde çok fazla iddialı konuşmayı sevmem ancak altın madalyayla dönmek istiyoruz. Bütün takım arkadaşlarım aynı motivasyona sahip. Tek amacımız şampiyon olarak geri dönmek." ifadelerini kullandı.

Milli takımda yeni bir oluşuma gidildiğine vurgu yapan 28 yaşındaki sol oyun kurucu, "Farklılıkları hissedebiliyoruz. Çok başarılı ve kariyerli bir yabancı antrenörle (Costica Buceschi) anlaştık. Bize kattıklarını biliyorsunuz. Yeni antrenörümüze güveniyoruz. Hentbolun çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu da ülkemizdeki sporcuların yurt dışına gitmesiyle bağlantılı. 2-3 sene önceye baktığımızda bir kişi dışarıda oynuyordu. Bu sene yeni transfer olarak giden sporcularımız var. Herkes cesaret buldu. Adım adım o farklılaşmayı görüyorum." diye konuştu.

"SPONSOR EKSİKLİĞİ ÇEKİYORUZ"

Hentbolda sponsor eksikliği yaşadıklarının altını çizen Aslı İskit, iletişim konusunda da gelişim sağlamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Kadın voleybolunun birçok açıdan büyük ilerleme kaydettiğine dikkat çeken 28 yaşındaki milli oyuncu, hentbolda da atacakları doğru adımlarla uzun vadede aynı başarıyı yakalayabileceklerini belirterek, "Sponsor eksikliği çekiyoruz. Voleybol, 10 sene önce çok başarılı değildi ama sponsorlar bulundu. Televizyonu her açtığınızda bir voleybol maçı karşınıza çıkabiliyor. Bizim de medya konusunu ele alıp, bu yoldan yürümemiz lazım. Medya konusunda gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerini gelecek sezon Romanya'da sürdürecek Aslı İskit, "Önce İsveç'te, son olarak da Almanya'da oynadım. Almanya'da oynamak benim için çok ekstra bir duyguydu. Bu sene biraz daha profesyonel bakmaya karar verdim. Romanya'da iki takım Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Lige çok önemli oyuncuları transfer ettiler. Romanya Ligi'ni denemek istedim." şeklinde görüş belirtti.

ŞAHİN: "HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA"

Milli hentbolcu Yasemin Şahin, Akdeniz Oyunları'nda zor bir grupta mücadele edeceklerini ancak başarılı olarak altın madalya kazanacaklarına inandıklarını aktardı.

Yeni jenerasyona inancının tam olduğunu dile getiren 33 yaşındaki orta oyun kurucu, "Hedefimiz altın madalya. Umuyoruz ki ülkemize bunu başararak döneceğiz. Grup maçları çok zorlu geçecek ama birinci çıkmayı hedefliyoruz. Karşı grubun ikincisiyle çaprazda eşleşip, finalde de ülkemize altın madalyayı getirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Rumen Costica Buceschi'nin getirilmesinin önemine değinen Yasemin Şahin, şu görüşleri aktardı:

"Antrenörün bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek. Bizi daha çok mücadeleye zorluyor. Hocanın yabancı olması Avrupa'nın bize bakış açısını değiştiriyor. Hocanın tecrübesi ve daha önceki başarılarından dolayı takımlar bize daha fazla dikkat ediyor. Bazı arkadaşlarımızın Avrupa'da oynaması bize çok büyük katkı sağlıyor. Ülkemizdeki bütün sporcular çok yetenekli fakat kaybolmuş gibi. Hocanın gelmesiyle reklam, dışa dönüklük ve Avrupa'ya açılım çok olumlu. Türkiye'de voleybol nasıl ivme kazandıysa, biz de Akdeniz Oyunları'yla birlikte bu ivmeyi yakalamayı planlıyoruz."

Son olarak forma giydiği Yalıkavakspor ile sözleşmesinin sona erdiğini kaydeden Yasemin Şahin, "Yalıkavakspor'da istediğimiz gibi olmadı, en azından bir kupa hedefliyorduk ama başaramadık. Seneye Konyaaltı Belediyespor'da oynayacağım. İnşallah orada hedefleyeceğimiz bütün kupaları kazanıp, daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.