A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan tarihi başarı!
Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında oynamaya hak kazandı.
Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamlayan milli takım, C Grubu ikincisi Macaristan'la karşılaştı.
Milli takım, Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek ilk kez dünya grubu play off'larında oynama hakkı elde etti.
Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek skoru 2-0 yaptı.
Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Takım, kasım ayındaki play-off'larda, dünya grubu elemelerine yükselmek için mücadele edecek.
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