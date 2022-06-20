A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:36
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

Güney Kore: Heejin Kim, Kang Sohwi, Jung, Park, Lee, Yeum (Git, Park, Hwank)

Türkiye: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 25-20, 13-25, 19-25, 15-25


A Milli Kadın Voleybol Takımı güney kore
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