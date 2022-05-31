A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti

31 Mayıs 2022 Salı, 20:17

Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Maçın ardından milliler, foto muhabirlerine zafer pozu verdikten sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti.