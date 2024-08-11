A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya’ya 3-1 yenilip Olimpiyat 4.sü oldu
İlk üç sette üst düzey mücadele eden sporcularımız, son bölümde basit hatalar yapınca Brezilya tecrübesiyle kazanıp bronz madalyanın sahibi oldu.
Teşekkürler Filenin Sultanları... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı 4. sırada tamamladı. Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez oynadığı bronz madalya maçında Brezilya’ya 3-1 yenildi. İlk üç sette üst düzey mücadele eden sporcularımız, son bölümde basit hatalar yapınca Brezilya tecrübesiyle kazanıp bronz madalyanın sahibi oldu. Milli Takım Başantrenörü Santarelli, “Oyuncularımla çok fazla vakit geçiremedim. Madalyayı bu ülkeye kazandırmayı çok istiyordum. Biz de çok iyi bir seviyeye geldik. Gelecekte bu ülkeye madalya kazandırmak istiyoruz” dedi.
EDA: GURUR DUYUYORUM
Kaptan Eda Erdem Dündar, “Çok üzgünüm. Bir madalya ile kapatmamız gerekiyordu ama olmadı. Takımımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum. O kadar şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık. Bu takımın önü çok açık. Takımda herkes kazanmayı çok istiyor ama sahada sakatlıklarımız, beraber idman yapmayışımız... Belki ‘Hep aynı şeyi söylüyor’ diyecekler ama takım olarak çalışmıyorsanız, maçta aynı şeyleri yapmanız çok zor” dedi.
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