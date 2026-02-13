A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

A Milli Takım'ın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılmış ve ay-yıldızlıların rakipleri belli olmuştu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi de açıklandı.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların fikstürü şöyle:
25 Eylül: Türkiye - Fransa
28 Eylül: Türkiye - İtalya
2 Ekim: Belçika - Türkiye
5 Ekim: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye