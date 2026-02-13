Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!

13.02.2026 16:07:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi.

A Milli Takım'ın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılmış ve ay-yıldızlıların rakipleri belli olmuştu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi de açıklandı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

25 Eylül: Türkiye - Fransa

28 Eylül: Türkiye - İtalya

2 Ekim: Belçika - Türkiye

5 Ekim: İtalya - Türkiye

12 Kasım: Türkiye - Belçika

15 Kasım: Fransa - Türkiye

