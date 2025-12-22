A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025
FIFA'nın açıkladığı aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1 - İspanya 1877,18

2 - Arjantin 1873,33

3 - Fransa 1870

4 - İngiltere 1834,12

5 - Brezilya 1760,46

6 - Portekiz 1760,38

7 - Hollanda 1756,27

8 - Belçika 1730,71

9 - Almanya 1724,15

10 - Hırvatistan 1716,88

İlgili Haberler

Play off turu kura çekimi yapıldı: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi belli oldu!
Play off turu kura çekimi yapıldı: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi belli oldu! A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası'na katılması halinde... A Milli Takım'ın fikstürü ve maç saatleri açıklandı
2026 Dünya Kupası'na katılması halinde... A Milli Takım'ın fikstürü ve maç saatleri açıklandı 2026 Dünya Kupası’nda grupların ardından maç takvimi de belli oldu. A Milli Takım'ın play-off’u geçip Dünya Kupası bileti alması halinde grupta oynayacağı maçların saatleri ve tarihleri de netleşti.
Dünya Kupası'nda grup kurası çekildi: Katılması halinde A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
Dünya Kupası'nda grup kurası çekildi: Katılması halinde A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu! ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.