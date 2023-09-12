A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.
Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi.
Genk'in maçlarını oynadığı Cegeka Arena'da oynanan maçı Japonya 4-2 kazanırken golleri; 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ile 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.
A Milli Takımımız'ın gollerini ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.
A Milli Takımımız bir sonraki milli arada 12 Ekim Perşembe günü Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olurken, Japonya 13 Ekim Cuma günü hazırlık maçında Kanada'yı ağırlayacak.
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