A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:20
A Milli Takım, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu
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Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi.

Genk'in maçlarını oynadığı Cegeka Arena'da oynanan maçı Japonya 4-2 kazanırken golleri; 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ile 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.

A Milli Takımımız'ın gollerini ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

A Milli Takımımız bir sonraki milli arada 12 Ekim Perşembe günü Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olurken, Japonya 13 Ekim Cuma günü hazırlık maçında Kanada'yı ağırlayacak.


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