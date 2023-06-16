A Milli Takım, Letonya'dan galibiyetle dönüyor!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 yendi.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Letonya deplasmanına konuk oldu. Milli Takım, Riga'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.
A Milli Takım'a Letonya karşısında galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+6'da İrfan Can Kahveci attı. A Milli Takım'daki ilk maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı, ilk golünü attı. Letonya'nın golleri ise 51. dakikada Eduards Emsis ve 90+4'te Kristers Tobers'ten geldi.
Letonya'da golü atan Emsis, 83. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, 3 maç sonunda gruptaki puanını 6'a yükseltti. Letonya ise henüz puanla tanışamadı.
A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında pazartesi günü Samsun'da Galler'i ağırlayacak. Letonya ise Ermenistan deplasmanına gidecek.
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