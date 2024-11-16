A Milli Takım'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, itirazları sonrası sarı kart gördü. Abdülkerim, Karadağ maçında cezalı duruma düştü.

A Milli Takım'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 22:08

Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #A Milli Takım #abdülkerim bardakçı #ceza #uefa uluslar ligi
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