A Milli Takım'da sakatlık! Eren Elmalı...

A Milli Takım'da Eren Elmalı, Galler maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

A Milli Takım'da sakatlık! Eren Elmalı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 22:10

UEFA Uluslar Ligi'nde Kayseri'de Galler ile karşılaşan A Milli Takım'da bir sakatlık yaşandı.

Milli takımda Eren Elmalı, 75. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

A Milli Takım'da Eren Elmalı yerine Zeki Çelik oyuna dahil oldu.


Etiketler: #A Milli Takım #Eren Elmalı #sakatlık #uefa uluslar ligi
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