A Milli Takım'dan farklı galibiyet

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 08:36

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 08:36

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 6'ncı ve son maçında Belçika'yı deplasmanda 82-54 mağlup etti. 19 sayı kaydeden Doğuş Özdemiroğlu mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.

Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 16 saniye kala ise sahaya siyah atkılar atıldı.

SALON: Mons Arena

HAKEMLER: Yohan Rosso, Lorenzo Baldini, Boris Krejic

BELÇİKA: Vanderhaegen 3, Bleijenbergh 5, Libert 6, Lecomte 14, Tumba 2, Bratanovic 2, Kesteloot 4, De Ridder 8, Tabu 5, Samardzic, Pintelon 5, Ledegen

TÜRKİYE: Doğuş Özdemiroğlu 19, Şehmus Hazer 13, Okben Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 9, Ercan Osmani 15, Berk Uğurlu, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 4, Berke Büyüktuncel 6, Erkan Yılmaz 3, Ömercan İlyasoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 14-22

İLK YARI: 31-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-64