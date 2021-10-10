A Milli Takımı Riga’da

10 Ekim 2021 Pazar, 08:45

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki sekizinci maçında 11 Ekim’de deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, Riga’ya gitti.

Yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Riga Havalimanı’na ulaşan A Milli Takım kafilesini apronda T.C. Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul ve beraberindeki heyet karşıladı. Letonya’da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, terminal çıkışında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolculara çiçek verdi.

A Milli Takım, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele geçti ve yarın yapılacak antrenman öncesi istirahate çekildi.



