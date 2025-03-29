A Milli Takım'ın ABD maçının bilet satışları başladı
Türkiye, 7 Haziran'da ABD ile oynayacağı özel maç için misafir tribün biletleri satışa sunuldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 7 Haziran Cumartesi günü kupanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satışları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Connecticut eyaletindeki East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak olan karşılaşmanın bilet satış organizasyonu ABD Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF sorumluluk kabul etmeyecek.
Mücadeleyi misafir tribününden izlemek isteyen futbolseverler, biletleri ABD Futbol Federasyonunun resmi internet sitesi https://www.ussoccer.com/ üzerinden satın alabilecek.
ABD dışındaki taraftarların ise bilet satın almak için tickets@ussoccer.org mail adresi üzerinden ABD Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerekecek.
Spor Haberleri
- Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
- Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
- Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber
- A Milli Takım'ın ABD maçının bilet satışları başladı
- Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
- Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi!
- NBA'de Toronto Raptors, üst üste 3. galibiyetine ulaştı
- Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı
- Panathinaikos'a evinde Paris şoku
- Real Madrid'den Belgrad'da kritik galibiyet
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Espressolab' videosu sonrası Varank'a soruşturma
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- Emekliler bu haktan habersiz olabilir!
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- CHP çağrı yapmıştı: DEM Parti'den 'Maltepe' kararı
- İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan hakkında yeni gelişme!
- Erdoğan'dan Minguzzi'nin annesine telefon