A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ kadrosu açıklandı
A Milli Takımımızın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu açıkladı.
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu açıkladı.
İşte Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği isimler:
Etiketler: #A Milli Takım #Karadağ #Galler #uefa uluslar ligi
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