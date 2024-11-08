A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu açıkladı.

A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ kadrosu açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 18:09

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu açıkladı.

İşte Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği isimler:


Etiketler: #A Milli Takım #Karadağ #Galler #uefa uluslar ligi
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