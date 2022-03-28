A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı maçı Enea Jorgji yönetecek

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:08

A Milli Futbol Takımı'nın yarın İtalya ile oynayacağı özel maçı Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.



