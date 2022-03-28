Burak Yılmaz'ın ardından Milli Takım'ın yeni golcüsü Enes Ünal
Milli Takım'da, Portekiz karşılaşması sonrası Burak Yılmaz döneminin kapanmasıyla birlikte artık forvette ilk tercihin, İspanya Ligi La Liga'da Getafe formasıyla iyi bir sezon geçiren Enes Ünal'ın olması bekleniyor.
A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın veda etmesinin ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz'un forvetteki ilk tercihi Enes Ünal olacak. 24 yaşındaki forvet, İtalya ile oynanacak özel maçla birlikte ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer alacak.
Bu sezon İspanya La Liga'da Getafe formasıyla attığı 14 golle adından söz ettiren Enes, Portekiz maçında oyuna sonradan girmiş ve yaptırdığı penaltıyla dikkat çekmişti. Enes'in Konya'daki antrenmanlarda hırslı olduğu gözlendi.
24 MAÇTA 14 GOL
24 yaşındaki milli golcü, Getafe formasıyla bu sezon 28 maçın 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Ünal, bu karşılaşmalarda 14 gol ile takımına katkıda bulundu.
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