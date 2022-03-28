Galatasaray'da Burak Elmas'ın sonunu Işıtan Gün'ün tweetleri getirdi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas mali olarak ibra edilirken, idari olarak ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılar tüzük gereği seçime gidecek. Başkan Burak Elmas'ın idari ibrasızlığının sebebi olarak ise Işıtan Gün’le ilgili problemi çözememesi gösteriliyor.
Galatasaray'da mali olarak ibra edilen fakat idari olarak ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas, 1 hafta içerisinde seçime gideceklerini açıkladı. Kurala göre Elmas, yeniden aday olamayacak.
Elmas'ın listesindeki Işıtan Gün ise yine gündeme oturdu. Aylardır eski tweet'leri ve Galatasaray'ın malzemelerini Hollanda'da satma girişimiyle gündemde olan Işıtan Gün, bu kez ise giderayak yine bomba bir açıklama yaptı.
Bir televizyon kanalına katılan Işıtan Gün, "Eğer konuşursam ortalık karışır" ifadelerini kullandı. Burak Elmas'ın başkanlığının düşmesi sonrası Gün'ün konuşup konuşmayacağı ise merak konusu.
SEBEBİ IŞITAN GÜN'ÜN TWEETLERİ
Toplantıda konuşulan konulara bakınca, Burak Elmas'ın ibrasızlığının gerekçesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün tweetleri ve Burak Elmas'ın bu krizi yönetememesi gösteriliyor.
KRİZ YÖNETİLEMEDİ
Işıtan Gün’ün bu paylaşımlarına karşın Galatasaray’daki görevine devam etmesi, başkan Elmas’ın herhangi bir aksiyon almaması genel kurul üyelerinin en çok tepki gösterdiği nokta oldu. Ortaya çıkan tweet’lere karşın Gün’ü görevden almayan Elmas, toplantıda da yöneticisini koruyan bir tavır sergileyerek tepki çekti.
Genel kurul üyesi Begüm Özkan'ın, Işıtan Gün'e gösterdiği tepki salondan büyük destek aldı. Özkan’ın konuşmasının hemen ardından Elmas, eleştirilere hak vermek yerine “Işıtan Gün’e yapılan bu suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek tepkilerin hedefindeki ismi koruyan ve sahiplenen tavır sergiledi. Bu da kendisine karşı oluşan karşı cepheyi daha da büyüttü.
BEGÜM ÖZKAN NE DEMİŞTİ?
"Ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler, yalanlar... At izi, it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetleri eşit gören, Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'den beri 145 numara ile ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık yüzde 27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası.O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti, böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız."
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