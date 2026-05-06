Cumhuriyet Gazetesi Logo
AA'dan flaş iddia: Ali Koç'tan Fenerbahçe başkan adaylığı kararı

AA'dan flaş iddia: Ali Koç'tan Fenerbahçe başkan adaylığı kararı

6.05.2026 16:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
AA'dan flaş iddia: Ali Koç'tan Fenerbahçe başkan adaylığı kararı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un çevresinden gelen adaylık baskısına karşın aday olmama kararı aldığı iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını açıklamasının ardından gözler Ali Koç'a çevrilmişti.

Adaylardan Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına olumlu yanıt vererek yarıştan çekilmesi sonrası şu an için Fenerbahçe başkanlığına Yıldırım dışında aday olan tek isim Hakan Safi.

DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurması sonrasında Ali Koç'un da aday olmaya hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Koç'un adaylıkla ilgili düşüncesi ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'ün haberine göre, Ali Koç şu anda Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşünmüyor. 

Haberde, Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından önce aday olmayı düşünmediği ve birini de işaret etmeyeceği belirtildi.

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #Ali Koç #aziz yıldırım

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi... Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi... Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı! Fenerbahçe Kulübü'nde Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
Aziz Yıldırım'ın çağrısı sonrası... Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi!
Aziz Yıldırım'ın çağrısı sonrası... Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi! Barış Göktürk, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
Resmen duyurdu: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı!
Resmen duyurdu: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.