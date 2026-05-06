AA'dan flaş iddia: Ali Koç'tan Fenerbahçe başkan adaylığı kararı

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını açıklamasının ardından gözler Ali Koç'a çevrilmişti.
Adaylardan Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına olumlu yanıt vererek yarıştan çekilmesi sonrası şu an için Fenerbahçe başkanlığına Yıldırım dışında aday olan tek isim Hakan Safi.
DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurması sonrasında Ali Koç'un da aday olmaya hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Koç'un adaylıkla ilgili düşüncesi ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'ün haberine göre, Ali Koç şu anda Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşünmüyor.
Haberde, Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından önce aday olmayı düşünmediği ve birini de işaret etmeyeceği belirtildi.