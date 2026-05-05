Fenerbahçe'de başkanlık seçimi... Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı!

Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Safi, "Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum" dedi.

1998'DEN BERİ FENERBAHÇE ÜYESİ

Hakan Safi, 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi. Kulübün yönetim kurullarında çeşitli dönemlerde görev almış, özellikle Ali Koç başkanlığındaki yönetimde aktif rol üstlenmişti.

Ayrıca Safiport markası ile 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olmuştu.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Safi, iş dünyasında gayrimenkul, liman işletmeciliği, sanayi ve lojistik alanlarındaki yatırımlarıyla tanınıyor. 2005 yılından bu yana Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Hakan Safi'nin ailesi Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünden İstanbul'a göç etti. Aile, daha sonra ticaret hayatına İstanbul Kasımpaşa'da başladı. Safi, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Ardından aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Sonrasında Boston University School of Management bünyesinde MBA eğitimi aldı.

Hakan Safi'nin yönetiminde bulunan Safi Holding; kömür ticareti, liman işletmeciliği, gayrimenkul, şeker üretimi, çimento, denizcilik, turizm ve lojistik gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirketin öne çıkan yatırımları arasında Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento bulunuyor.

Safi, 2025 yılı itibarıyla Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde yer aldı.