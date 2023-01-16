ABD'li basketbolcu LeBron James NBA tarihine geçti
Los Angeles Lakers'ın ABD'li yıldız basketbolcusu LeBron James, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 38 bin sayı barajını aşan ikinci isim oldu.
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, dün gece Philadelphia 76ers'a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu.
NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 24 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 364 sayı kaldı.?????
LeBron James
KAREEM ABDUL-JABBAR'IN REKORUNA YAKLAŞTI
NBA'de Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers'ı konuk ettiği maçta rakibine 113-112'lik skorla yenildi.
Lakers'ta karşılaşmayı 35 sayıyla tamamlayan LeBron James, NBA tarihine geçerek Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu.
NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.
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