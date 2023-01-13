Firari terörist Enes Kanter, NBA'e dava açmayı düşündüğünü söyledi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:05

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:07

Firari terörist Enes Kanter, Çin'e karşı yaptığı protestolar nedeniyle kendisini karaladığını iddia ettiği NBA'e dava açmayı düşündüğünü açıkladı.

Enes Kanter, NBA'e açmayı planladığı davaya ilişkin "Doğru zamanı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kanter, "NBA bunu asla kabul etmeyecek ama ben karalandığıma inanıyorum. Birçok görüşme yaptım ve herkes aynı şeyi söylüyor: 'Çin yorumların yüzünden kariyerin sona erdi' diyorlar" dedi.

ESKİ TAKIMINI KÖTÜLEDİ

NBA takımlarından New York Knicks'ten kovulduğunu hatırlatan Kanter, "Onlar %100 Amerikan yapımı bir organizasyon, fakat dünyanın en büyük diktatörlüğü olan Çin tarafından kontrol ediliyor ve yönetiliyorlar. Çin nasıl olur da bir Amerikan vatandaşını bir Amerikan organizasyonundan kovabilir? Bu kabul edilemez" diye konuştu.

Kanter, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ve Çin Komünist Partisi'ne eleştirileri ve NBA'de çıktığı maçlar sırasında "Özgür Tibet", "Özgür Uygur" ve "Pekin 2022'ye Hayır" gibi mesajlar içeren spor ayakkabıları giymesinden sonra tepki toplamıştı.

"FBI İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİM"

Türkiye ile ilgili yorumlarının Türkiye'yi "rahatsız ettiğini" savunan Kanter, "Platformum nedeniyle ne zaman bir şey söylesem her yere yayılıyor ve Türk hükümeti bundan nefret ediyor. Bundan gerçekten bıktılar ve 'yeter artık' dediler ve beni susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Türkiye tarafından Arananlar Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Kanter, bunun, kişisel güvenlik endişelerini artırdığını belirterek, yerel kolluk kuvvetleri ve FBI ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

"7/24 KORUNUYORUM"

Kanter, "7/24 korunuyorum. Sesimi yükseltiyorum çünkü o listedeki tek kişi ben değilim. Listede çok sayıda gazeteci, çok sayıda aktivist ve çok sayıda sporcu var ama benim kadar tanınmıyorlar. Onlar çok daha kolay hedefler ve yalnızlar" diye konuştu.

Kanter, Batı'ya tepki göstererek, "Dünyaya Erdoğan'ın nasıl bir insan olduğunu göstermek istiyorum. Batılı liderler yeterince şey yapmıyor. Bu diktatör ile yumuşak top oynuyorlar" ifadelerini kullandı.