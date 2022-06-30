Abdülkadir Ömür trafikte hız yaptı, emniyet kemeri takmadı!

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:06

Trabzonspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, son model aracıyla trafikte hız yaparken görüntülendi. Ömür’ün emniyet kemeri takmaması ve diğer araçlara makas atması eleştirilerin odak noktası oldu.

Ömür, 'Taleal Bedru' adlı ilahiyi dinlerken hız yaptı. Emniyet kemeri takmadığı görülen ve başka araçlara makas atarak ilerleyen Abdülkadir Ömür, hem kendi hayatını hem de diğer araçtaki insanları tehlikeye attı. Ömür’ün videosu kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

AKILLARA AHMET ÇALIK GELDİ

Ömür'ün bu hareketi akıllara Konyasporlu Ahmet Çalık'ı getirdi. 11 Ocak tarihinde hız yaptığı sırada kaza geçiren ve emniyet kemeri takmayan Çalık, acı bir şekilde yaşamını yitirmiş ve Türkiye’yi yasa boğmuştu.